В Hopper IT создали отечественный вариант HRM-системы для автоматического управления человеческим капиталом

Российская IT-лаборатория разработала импортозамещающий вариант HRM-системы. Новинка получила название «Путь сотрудника» и сможет полностью заместить аналогичное импортное решение.

HRM-система «Путь сотрудника» появилась как продукт импортозамещения распространенной в бизнес-среде аналогичной SAP SUCCESSFACTORS. Основной целью ее также является обеспечение максимальной производительности команды путем цифровизации процессов адаптации, развития и найма персонала.

Специалисты Hopper IT собрали сразу несколько продуктов в одном окне, каждый из которых помогает решить отдельные задачи: найма и адаптации сотрудников, оценки эффективности его профессиональной деятельности, использования кадрового электронного документооборота. Система помогает автоматизировать процессы подбора персонала и его адаптации; выстроить процесс обучения сотрудников; собирает отчёты о динамике работы команды и оценивает каждого отдельного сотрудника; упрощает и ускоряет процессы создания, хранения, передачи и удаления документов.

В основу решения «Путь сотрудника» легли решения партнеров Hopper IT, одним из наиболее крупных и известных в бизнес-среде является Битрикс24. В результате получился современный продукт, который поможет оцифровать рабочее пространство, автоматизировать и отрегулировать кадровые процессы.

Новая отечественная HRM-система «Путь сотрудника»: поможет сэкономить бюджет в среднем 40%, а показатель удержания персонала вырастет на 50%.