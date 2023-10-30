Специалисты KAMA TYRES поговорили с первоклассниками о правилах дорожного движения

Общество
30 октября 2023

О правилах дорожного движения с первоклассниками поговорили сотрудники предприятия KAMA TYRES. Вместе с представителями гоночной команды «КАМА-МОТОР-СПОРТ» и сотрудниками ГИБДД они пришли в одну из школ Нижнекамска, чтобы напомнить школьникам, как нужно вести себя на дорогах.

Гости рассказали первоклассникам, почему участники дорожного движения – и водители, и пешеходы (дети и взрослые) – должны быть внимательными и вежливыми. В рамках встречи был организован также творческий конкурс – дети из разных классов нарисовали плакаты на тему «Безопасное поведение на дорогах». Было достаточно сложно выбрать победителей.

Первоклассников заинтересовал рассказ Николая Жаворонкова, международного призера и победителя чемпионатов Европы по автокроссу и автотреку, о шинном производстве KAMA TYRES, его 50-летней истории и истории автокросса.

Завершилось мероприятие пожеланием экспертов KAMA TYRES школьникам встречать на дорогах только вежливых водителей.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Guide Sensmart представила новинку TD631 LRF на Internationale Jagd- und Schützentage 2023

Общество

Запущен официальный сайт Глобальной молодежной климатической недели

Общество

CGTN: Китай вносит свой вклад в экологизацию инициативы «Пояс и путь»

Спорт

Бейсбольный мост китайско-российской дружбы, пересекающий горы и моря в районе Линьган города Вэйхай