Специалисты KAMA TYRES поговорили с первоклассниками о правилах дорожного движения

О правилах дорожного движения с первоклассниками поговорили сотрудники предприятия KAMA TYRES. Вместе с представителями гоночной команды «КАМА-МОТОР-СПОРТ» и сотрудниками ГИБДД они пришли в одну из школ Нижнекамска, чтобы напомнить школьникам, как нужно вести себя на дорогах.

Гости рассказали первоклассникам, почему участники дорожного движения – и водители, и пешеходы (дети и взрослые) – должны быть внимательными и вежливыми. В рамках встречи был организован также творческий конкурс – дети из разных классов нарисовали плакаты на тему «Безопасное поведение на дорогах». Было достаточно сложно выбрать победителей.

Первоклассников заинтересовал рассказ Николая Жаворонкова, международного призера и победителя чемпионатов Европы по автокроссу и автотреку, о шинном производстве KAMA TYRES, его 50-летней истории и истории автокросса.

Завершилось мероприятие пожеланием экспертов KAMA TYRES школьникам встречать на дорогах только вежливых водителей.