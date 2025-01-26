Специалисты высоко оценили продукцию KAMA TYRES на уровне всей страны

В Казани прошло награждение предприятий и организаций Татарстана, ставших победителями федерального конкурса, проводимого в рамках программы «100 лучших товаров России». В 2024 году лучшими были признаны 63 вида продукции и услуг, в их числе шины производства Шинного комплекса KAMA TYRES. В целом на федеральный этап конкурса были выдвинуты 190 товаров от 124 предприятий республики.

Диплома лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения» удостоены пневматическая шина 425/85R21 KAMA NU 401, выпускаемая в ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», и легкогрузовая шина 195/75R16C KAMA ICE TRACE, которая изготавливается в ПАО «Нижнекамскшина».

«Высокое качество наших товаров позволяет KAMA TYRES из года в год входить в сотню лучших по оценке экспертов этого масштабного федерального проекта, нацеленного на оценку качества продукции и услуг. Также поздравляем коллег с этой заслуженной наградой, которая является прямым подтверждением ваших высоких личностных и профессиональных качеств», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

В номинации «Услуги производственно-технического назначения» в топ-100 вошли услуги стирки, химчистки, дезинфекции, обеззараживания, глажения и мелкого ремонта спецодежды и спецобуви, постельных принадлежностей, мягкой мебели и иных объектов, которые предоставляет своим потребителям СБО «Шинник».

Также нагрудного знака «Отличник качества» удостоены два работника KAMA TYRES – заместитель начальника цеха вулканизации завода по производству грузовых шин Ханипов Марат и специалист прачечного комплекса Елена Кашапова.

Модель 425/85R21 KAMA NU 401 – новинка 2024 года, предназначена для применения на осях полноприводных грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной модели, на покрытых снегом дорогах, а также в условиях бездорожья и на мягких грунтах. Шины оснащены маркировками «M+S» и «POR» и выдерживают температуру окружающей среды при температуре окружающей среды от -45 до +55 °C.

В этом же году в серийное производство была запущена и новая модель легкогрузовых шин КАМА ICE TRACE 195/75R16C. Эта линейка зимних шин используется для комплектации легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Данные шины приспособлены для движения на покрытых снегом или обледенелым и заснеженным дорогах при температуре воздуха от -45 до +10 °C.

Летом 2024 года все три лауреата были признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Кроме диплома победителям вручен знак «100 лучших товаров России» – в течение двух лет они имеют право наносить его на упаковку и размещать в документации к товару.

Организатором всероссийского конкурса выступает МОО «Академия проблем качества» при активном участии региональных Центров стандартизации, метрологии и испытаний. Ежегодно его участниками становятся тысячи отечественных предприятий.