Спектакль «Люди А на службе Отечеству посмотрели жители Смоленска, Десногорска и Рославля

С 21 по 23 ноября 2023 в Смоленской области состоялся гастрольный тур спектакля «Люди А на службе Отечеству». Спектакль поставлен по мотивам документального романа Алексея Филатова «Люди А», реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партийного проекта «Единой России» — «Мир возможностей» и концерна «Росатом».

«Люди А на службе Отечеству» – первое театральное произведение, посвященное сотрудникам спецподразделения «Альфа». Спектакль основан на исторических событиях новейшей истории нашей страны – это августовский путч в Москве в 1991 году, трагедия в буденновской больнице в 1995 году, освобождение заложников в Сочи в 2000 году. В постановке заняты популярные артисты театра и кино: Сергей Шолох, Ирина Прокудина, Евгений Терентьев, Владислав Кулыгин, Юнона Захарьева, Вячеслав Шатненко. Они создали правдивые «образы» офицеров «Альфы» и их близких. В спектакле звучат песни в авторском исполнении Алексея Филатова. Режиссер – заслуженный деятель искусств республики Крым, Юрий Маковский.

«После каждого спектакля на сцену поднимаются зрители со словами благодарности. Многие ведь были очевидцами этих событий, переживали их у телевизора. Благодарят прежде всего за честность. А вот, к сожалению, молодежь этой истории не знает, а она то как раз наша главная целевая аудитория. Я не строю иллюзий, что мы попадем в каждое сердце. Но если наше выступление западет в одну или две души, то и вектор начнет меняться», — делится автор книги Алексей Филатов.

Перед каждым спектаклем проходили «Уроки мужества». Ветераны подразделения антитеррора «Альфа» подполковник Михаил Коротков и майор Владимир Елисеев знакомили молодежь с историей подразделения, рассказывали о событиях, в которых принимали участие, демонстрировали кадры различных операций по обезвреживанию террористов. Также про историю подразделения «Альфа» можно было узнать на мобильной фотовыставке перед входом в зрительный зал.

«Для меня Смоленская земля открылась по-новому. Много раз был проездом, а на этих гастролях побывал в очень интересных местах. Люди здесь очень хорошие, отзывчивые, молодежь готова воспринимать правильно. С руководителями поговорили региона, они все правильно понимают куда надо двигаться, и как надо двигаться. Понимают значимость таких вот творческих мероприятий. Теперь очень важно, чтобы наше общее понимание соединить в один кулак и двигаться правильным курсом, чтобы дойти до нашей цели», — добавляет автор книги Алексей Филатов.

Алексей Филатов — подполковник запаса ФСБ РФ, президент Союза «Офицеры Группы “Альфа”», член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор и исполнитель песен, автор книг, посвященных сотрудникам Группы «Альфа». С 1982 по 2003 год проходил службу в различных подразделениях КГБ СССР – ФСБ РФ. Участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики, в специальных операциях по освобождению заложников. В том числе, в штурме больницы Буденновска в 1995 году. Автор книг «Крещенные небом», «Люди А», «Будённовский рубеж», «неВойна». Книга «Люди А» получила высокую оценку среди читателей и стала бестселлером в ведущих книжных магазинах страны.