Спикером конференции «Гособоронзаказ: учет и контроль» стала эксперт Промсвязьбанка

Промсвязьбанк регулярно участвует в повышении уровня компетенций сотрудников ОПК в сфере банковского сопровождения гособоронзаказа и смежных областях. 23 октября в Санкт-Петербурге состоялась очередная конференция «Гособоронзаказ: учет и контроль», организатором которой выступило АМК «Дифанс Медиа». В рамках мероприятия в качестве спикера выступила начальник Управления методологии и развития банковского сопровождения операций Департамента по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПАО Промсвязьбанк Елена Самарина.

Она разъяснила некоторые нюансы законодательства о банковском сопровождении в сфере ГОЗ, а также затронула вопросы применения положений федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Эксперт ПСБ ответила на актуальные вопросы по открытию отдельных счетов ГОЗ, в частности рассказала о требованиях к контрактам, для расчетов по которым открываются отдельные счета. «Прежде всего, контракт должен содержать один ИГК, должны быть предоставлены все документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта. Кроме того, версии контракта, предоставленные исполнителем и заказчиком, должны быть одинаковыми, то есть содержать одинаковые данные по реквизитам и сумме контракта, размеру аванса, прибыли, возмещению и иным существенным условиям», — отметила Самарина.

Значительное внимание было уделено вопросам перевода денежных средств с отдельного счета на иные счета. Чтобы банк смог провести перечисление прибыли на счет исполнителя или провести операцию по возмещению ранее понесенных расходов, контракт должен содержать эти условия. «Также должна быть определена прибыль исполнителя – в конкретной сумме, либо должна быть однозначная формулировка, которая поможет банку определить точную сумму», — напомнила спикер.

Комментируя вопросы, связанные с возмещением ранее понесенных расходов, Самарина отметила, что, хотя такая операция существует сравнительно давно, немногие исполнители с ней знакомы: «Если вы не получаете финансирование по контракту, но у вас есть собственные денежные средства на расчетном счете и вы можете их задействовать в исполнении ГОЗ, мы рекомендуем перевести их на отдельный счет – при получении финансирования их можно будет перевести обратно на расчетный счет».

Самарина разъяснила позицию банка по проведению операций в рамках лимитов 3/5 млн рублей: «Банк проводит операции в рамках 3/5 миллионов только при предоставлении контракта, содержащего ИГК. Указание нескольких ИГК в одном контракте не допускается. Если необходимо осуществлять какие-то типовые расчеты с разных отдельных счетов, требуется заключение рамочных контрактов».

Также Елена Самарина обратила внимание на размещенные на официальном сайте банка памятки и документы для участников ГОЗ. Эксперт напомнила, что в ПСБ работает горячая линия Департамента по сопровождению контрактов ГОЗ, куда можно обратиться по любым вопросам, связанным с расчетами по гособоронзаказу.