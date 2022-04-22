Список фильмов для школьного просмотра в Москве составят по результатам голосования

Москва
22 апреля 2022

Проект «Московское кино в школе», реализуемый Департаментом культуры вместе с Департаментом образования и науки Москвы, дает возможность каждому принять участие в выборе лент для показа учащимся школ. Проголосовать нужно на официальной странице проекта до 20 мая.

Номинации проекта: «Кино о школе», кино о Великой Отечественной Войне, мюзиклы, комедии, «Романтическое кино» и т.д. Помимо знакомства ребят с классикой отечественного кинематографа, предстоит обсуждение просмотренных кинокартин, участие в киновикторинах, акциях, онлайн-игре «КиноТайм».

Организатор проекта «Московское кино в школе» – Департамент образования и науки и Департамент культуры Москвы. Голосование, стартовавшее в сентябре 2018 года, поддержано Москино и Городским методическим центром.

Образовательная инициатива направлена на формирование у подрастающего поколения при помощи признанных шедевров кинематографа национальной идентичности, считает директор Городского методического центра Андрей Зинин.

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