Спорт на свежем воздухе: где в столице покататься на роликах, скейтбордах и самокатах

Площадки для катания есть в парках «Красная Пресня», «Сокольники», «Митино», Перовском парке, Парке Горького и других.

В 15 столичных парках оборудованы спортивные площадки для любителей роликов, скейтбордов, велосипедов BMX и самокатов. Там можно кататься в теплое время года. На некоторых площадках проходят занятия — учат держать равновесие и выполнять простые элементы.

«Современные площадки для катания на роликах, скейтбордах, самокатах и трюковых велосипедах открыты в 15 парках столицы. Там есть всё для тренировок, соревнований и показательных выступлений», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Так, в парке «Красная Пресня» площадка расположена рядом с воркаутом и футбольным полем. Она вписана в природный ландшафт. Для спортсменов установили шесть трамплинов, наклонные поверхности для разгона, мини-рампы и другие фигуры для выполнения прыжков и трюков.

В Перовском парке пул (углубление, напоминающее бассейн без воды), рампы, перила, пирамиды и ступеньки можно найти недалеко от стадиона «Локомотив-Перово» со стороны улицы Лазо.

В парке «Сокольники» площадка находится слева от здания администрации и Сада астрономов. Она разделена на две зоны: под навесом и под открытым небом. Обе подходят для катания на скейтбордах, роликах, велосипедах ВМХ и самокатах.

Освоить базовые навыки катания можно, например, в Парке Горького. По воскресеньям с 17:00 до 19:00 на площадке за Новой Третьяковкой обучают всех желающих.

Кроме того, покататься приглашают парки 50-летия Октября, Дружбы, имени Ю.М. Лужкова, «Северное Тушино», у Джамгаровского пруда, зоны отдыха «Левобережье», «Борисовские пруды», Лианозовский парк, ландшафтный парк «Митино» и другие.