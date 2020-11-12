Спортивный комментатор увидел «краснодарский след» в сливе интимного видео с Дзюбой

Спорт
12 ноября 2020

Об этом известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил в ходе одного из недавних интервью. В частности, он отметил, что слив в интернет скандального видеоролика с участием форварда сборной России по футболу, нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы имеет ярко выраженный заказной характер.

По мнению Орлова, главные интересанты, способные организовать подобную утечку – краснодарские болельщики и, менее вероятно, сам ФК «Краснодар». Как известно, до игры с «Зенитом», клуб проиграл четыре матча подряд.

«Бесспорно, если человек нарушает закон, он должен отвечать за это. Но в случае с Артемом Дзюбой, какой закон нарушен? Никакой. Возникает вопрос, почему этот сугубо личный видеоролик был слит в сеть именно перед важным матчем с “Краснодаром”? Налицо – краснодарский след. Скорее всего, в этом замешаны болельщики, а не сам клуб», – сказал Орлов.

Он напомнил, в игре с «Краснодаром» Дзюба выглядел предельно блекло, а в первом тайме вообще «потерялся» на поле. Однако ко второй 45-минутке форварду удалось взять себя в руки и повести «Зенит» за собой. В итоге матч, который проходил в Санкт-Петербурге в воскресенье, 8 ноября, на стадионе «Газпром Арена» завершился уверенной победой хозяев 3:1. Единственный гол в ворота питерцев забил шведский легионер Маркус Берг. Таким образом, «Краснодар» потерпел пятое поражение подряд.

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