Спортмастер запустил онлайн-тренировки с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой

Спортмастер, крупнейший в России омниканальный ритейлер товаров для здорового образа жизни и спорта, запустил новые онлайн-тренировки на сайте и в приложении. Теперь любой желающий может получить доступ к занятиям вместе с известной олимпийской чемпионкой, первой в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании, Алиной Загитовой.

Раздел онлайн-тренировок на сайте и в мобильном приложении пополнился тремя видами занятий от известной фигуристки: разминкой, стретчингом и барре.

Легкая разминка помогает проснуться, заряжает энергией и обеспечивает отличное настроение на весь день. Суставная гимнастика, легкое кардио, несколько упражнений на гибкость и разогрев мышц – Алина Загитова подготовила свой фирменный комплекс специально для клиентов Спортмастера.

Стретчинг, или растяжка, — один из наиболее полезных видов нагрузки, который нужен не только гимнасткам, но и любителям игровых, силовых и циклических видов спорта для повышения эластичности мышц и профилактики травм, а также тем, кто занимается сидячей работой. Упражнения на растяжку помогают снять спазмы, расслабить спину и улучшить осанку, а также ускорить метаболизм.

Барре — это новейшее направление, основанное на комбинации балетных и силовых упражнений и принципах пилатеса и йоги. Уникальное совмещение спорта и балета делает мышцы рельефными и эластичными. В рамках тренировки предусмотрены сочетания движений разной амплитуды и статичные удержания определенной позы.

Стретчинг и разминка рассчитаны на любой уровень физической подготовки — эти упражнения могут выполнять даже новички. Для разминки понадобится только коврик, а для стретчинга — еще специальные блоки для растяжки. Тренировка барре оптимальна для людей со средним уровнем подготовки, а из дополнительного инвентаря понадобятся только гантели и коврик.

Новые тренировки позволяют меньше чем за полчаса домашней физической активности в день подготовить себя к лету и к тому же получить знания от спортсменки мирового класса. Уникальный спортивный опыт Алины теперь доступен клиентам Спортмастера на сайте и в мобильном приложении — совершенно бесплатно. Релиз проекта прошел в Telegram-канале Спортмастер Style для стильной и молодой аудитории ритейлера.

Спортмастер на протяжении многих лет помогает клиентам закрывать все потребности, связанные со спортом и активным образом жизни: в разделе «Спортмастер Медиа» читатели могут найти полезные статьи и материалы о разных видах спорта, в разделе «Афиша» — познакомиться с календарем предстоящих спортивных мероприятий, а в разделе «Клуб путешествий» — подобрать направление для активного отдыха и купить тур. Помимо занятий с Алиной, на сайте и в приложении есть целый раздел с бесплатными видеотренировками, которые ведут профессиональные тренеры, — эти комплексы подойдут для людей с разным уровнем подготовки, для разных направлений и целей.