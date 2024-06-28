Спрос на дома в коттеджных поселках под Петербургом вырос на волне завершения программ льготной ипотеки

По данным ГК «Максимум Лайф Девелопмент», в июне объем продаж домовладений в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом увеличился в 3,5 раза по сравнению с июнем прошлого года. Причиной стало завершение с 1 июля льготных ипотечных программ на текущих условиях.

Основной спрос в июне пришелся на льготную ипотеку с господдержкой и программу семейной ипотеки.

Льготная ипотека с господдержкой дает возможность привлечь кредит на сумму до 6 млн рублей с первоначальным взносом 30,1% от суммы займа. Ставка по программе – 8 % годовых. По семейной ипотеке максимальная сумма кредита на данный момент составляет 12 млн рублей со ставкой 6 % годовых.

По льготной ипотеке с господдержкой сейчас популярны каркасные домовладения площадью до 90 кв.м. Покупатели, выбирающие семейную ипотеку, предпочитают каркасные или монолитные дома площадью 130–180 кв. м. Дома чуть большего размера интересны тем, кто выбирает кредит по программе ИТ-ипотеки, где максимальная сумма займа составляет 18 млн рублей под 5 % годовых.

— Сейчас доля ипотечных сделок в общем объеме продаж домовладений в коттеджных поселках превышает 90 %. В июне пришли клиенты, которые откладывали покупку загородной недвижимости. Окончание льготных программ ипотеки на текущих условиях стало для них сигналом к действию. Это качественный спрос, и мы не видим случайных клиентов, решивших приобрести загородный актив на волне всеобщего ажиотажа, но не имеющих четкого представления о том, что с ним делать дальше. Нынешние покупатели принимают осознанное решение, они подготовлены к сделке и знают, какие дома и участки им необходимы, – рассказал генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев.

В «Максимум Лайф Девелопмент» отмечают, что покупатели загородной недвижимости сегодня хотят получить готовые домовладения с чистовой отделкой и не тратить время на ремонт. В этом случае ипотека выглядит привлекательным для них вариантом, так как кредит уже включает в себя дом с отделкой. Что касается индивидуальных решений, то в настоящее время покупателям они практически не интересны, хотя еще три года назад каждый второй клиент на загородном рынке хотел внести изменения в проект дома. Стандартизация предлагаемых домов с планировками, отвечающими современным потребностям, нивелирует желание у покупателей заниматься доработками проекта.

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