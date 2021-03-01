Спрос на новостройки в Ялте увеличился на 70%

Портал «Новостройки Крыма» подвел итоги продаж недвижимости в Ялте.

Количество сделок по покупке новостроек в 2020 году в Ялте выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена за квадратный метр выросла на 60-120%.

В 2020 году средняя стоимость квартиры в новостройках Ялты составляла 12 млн. рублей. Цена квадратного метра в жилье бизнес класса, по оценке novostroykikryma.ru, доходила до 394 482 ₽/м² (ЖК «Резиденция Дипломат»), 240 000 до 411 090 ₽/м² в ЖК «Аю-даг», ЖК «Монако» от 127 000 до 190 000 ₽/м² и ЖК «Зазеркалье» от 215 000 до 400 000 ₽/м².

Пандемия в России способствовала росту спроса на внутреннем рынке недвижимости. Ялта на сегодняшний день рассматривается как самый выгодный актив и у девелоперов. Город выгодно отличается от других городов Крыма благоустройством, инфраструктурой и сдержанной политикой градостроения.

Цены на недвижимость рядом с Ялтой гораздо ниже, т.к в основном предлагаются локации в Гурзуфе, Горное, Гаспре, Симеизе и Форосе. Цена за квадратный метр в пригороде Ялты держалась в рамках 109 000₽/м² (коттеджи в КП «Изумрудное»), 89 417₽/м² (коттеджи в «Гаспра Life»).

О портале «Новостройки Крыма»

novostroykikryma.ru — ведущий сайт по продаже недвижимости в Ялте. На протяжении последних 3-лет представлены новостройки бизнес и премиум класса. В 2021 году был внедрен сервис комплексного клининга и ремонта квартир.

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