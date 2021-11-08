Спрос на психологическую помощь в России растет с 2019 года

За 9 месяцев 2021 года – с января по август – спрос на психологическую и психотерапевтическую помощь в России вырос на 5,72% относительно аналогичного периода прошлого года. Если смотреть на динамику роста количества запросов, то начиная с 2020 года динамика показывает стабильный рост. Так, среднемесячное число обращений в прошлом году было на 26,36% выше, чем в «допандемийном» 2019 году.

Алёна Яндовлетова, телесно-ориентированный психолог, Директор АНО ДПО Международный Институт «Телесно-ориентированный терапии и психологии»:

– Увеличение эмоционального напряжения и тревожности в связи с пандемией резко увеличило спрос на психологическую помощь. Но это не значит, что проблем не было. Каждая из них уже была в подсознании индивида и ждала своего часа.

Реакция, происходящая вокруг и внутри нас – это индикатор эмоционального состояния человека, который функционально связан с психологическим фундаментом личности. На сегодняшний день проблемы психологического характера стали наряду с проблемами здоровья, так как имеют прямое отражение на качестве жизни.

Рост спроса, безусловно, привёл к появлению новых форматов в сегменте психологической помощи. Но всё новое — это хорошо забытое старое или его интерпретация.