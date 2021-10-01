Спрос в загородном сегменте в осенний период в Петербурге остался на уровне летних месяцев

По данным ГК «Максимум Life Development», в сентябре объем продаж земельных участков в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом остался на уровне высокого летнего сезона.

Спрос на землю в сентябре не упал по сравнению с объемом продаж в любой из летних месяцев. При этом цены на загородные участки за первые три квартала выросли на 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На высокий объем спроса в начале осени повлиял целый ряд факторов.

Некоторые собственники коттеджных поселков стали более лояльно относиться к ценообразованию на земельные участки. У девелоперов нет желания «замораживать» земельные активы на зиму, продлевая налоговый период владения. Поэтому покупателям сейчас стало проще договориться о дисконте при покупке участков.

Кроме того, несмотря на отток инвесторов в сегмент городской недвижимости, в сентябре по сравнению с весной и летом выросло количество желающих приобрести землю в коттеджных поселках для дальнейшего постоянного проживания.

Осенью заметно вырос объем покупателей, готовых приобретать земельные участки с использованием различных финансовых инструментов, – рассрочки, потребительского кредитования, ипотеки. Доля таких сделок увеличилась на треть в сравнении с началом лета и на 70% по отношению к сентябрю прошлого года. Девелоперы готовы бронировать участки на тот период времени, пока сделки с использованием кредитов и рассрочек проходят одобрение.

В конце сентября положительным фактором для загородных девелоперов стала более теплая погода – в таких условиях покупателям приятнее осматривать земельные наделы.

— Традиционно у загородного рынка два сезонных пика – это апрель-июнь и август-середина октября. Исключением стал лишь прошлый год, когда из-за пандемии рынок развивался по другим сценариям, — отмечает генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. – Для покупателей сейчас самое оптимальное время выбрать наиболее подходящий земельный участок – в дни плохой погоды проще увидеть недостатки предложенного девелопером массива, оценить объем необходимых работ на территории и дополнительно получить хороший дисконт. По нашим прогнозам, спрос в загородном сегменте в осенний период в силу перечисленных факторов будет не меньше, чем летом. К тому же на активность покупателей влияет продолжающееся сокращение качественного предложения и некоторая корректировка цен на стройматериалы.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Под управлением холдинга находится 14 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 307 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.