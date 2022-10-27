Сравнение версий документа в Облачном Р7-Офисе: как это сделать?

Общество
27 октября 2022

Рассказываем, как сравнить версии документа в Облачном Р7-Офисе.

В Облачном Р7-Офисе есть возможность сравнить различные версии текстовых документов. Для того чтобы это сделать, необходимо открыть документ в Облачном Р7-Офисе, зайти во вкладку «Совместная работа» и выбрать пункт «Сравнить».

В выпадающем окне надо выбрать один из трех вариантов загрузки: «Документ из файла», «Документ из URL» или «Документ из хранилища». После этого все изменения в документах, если они есть, будут выделены цветом.

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