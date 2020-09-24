Сразу в двух городах открылись торгово-сервисные центры KAMA TYRES

В Краснознаменске и Ростове-на-Дону Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES открыл новые Торгово-сервисные центры Tyre&Service, в которых напрямую от производителя можно купить легковые, легкогрузовые, грузовые, цельнометаллокордные и специальные шины KAMA PRO и KAMA, а также продукцию Viatti с расширенной гарантией качества. Автовладельцам доступны следующие услуги:

Шиномонтаж (грузовой и легковой)

Услуги интернет-магазина KAMATYRES.SHOP

Различные услуги по цельнометаллокордным шинам различных брендов

Предоставляются дополнительные преимущества на покупку шинной продукции KAMA TYRES

И другие услуги.

Торгово-сервисные центры Tyre&Service являются участниками бонусной программы лояльности «Клуб Чемпионов».

«Количество легковых и грузовых шинных центров, объединенных под брендом Tyre&Service, постоянно растет. Сегодня в России сеть представлена в таких городах, как Казань, Набережные Челны, Екатеринбург и другие. Мы планируем и дальше расширять список филиалов», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Контактная информация новых ТСЦ T&S:

Адрес: Московская область г. Краснознаменск, ул. Березовая аллея д.1, к. 6

Время работы: ежедневно, 9:00 –18:00

Телефон: 8(495)249-16-16

Эл. адрес: pkorolev@kama-center.ru

Адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 241

Время работы: пн.-пт. 9:00 –19:00; сб.-вс. 9:00 –17:00

Телефон: 8 (863) 200-75-01, доб. 136

Эл. адрес: kama@kama-ug.ru

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/