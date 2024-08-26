Своевременная смена шин на автомобиле – одно из непреложных правил безопасной и комфортной езды. Шины, подобранные по сезону и с учетом условий эксплуатации автомобиля, нужны для хорошего сцепления с дорогой, управляемости транспортного средства и оптимального остановочного пути. Эксперты KAMA TYRES отмечают, что срок проведения сезонного шиномонтажа регламентируется законом и призвано обезопасить автовладельцев от проблем на дороге и возникновения ДТП. Знание этих норм поможет избежать штрафов.

Правила 2024 года

Документ, к которому могут обращаться автовладельцы за ответом на вопрос, когда меняют резину на летнюю по закону и также на зимнюю, – это постановление правительства от 27 мая 2023 года «О внесении изменений в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Согласно документу, в России запрещено ездить на авто с шипованными шинами с июня по август и передвигаться на летней резине с декабря по февраль. За нарушение этого предписания ГИБДД может оштрафовать на сумму 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Отметим, что запреты не касаются нешипованных зимних шин, так называемых «липучек» – они не портят дорожное полотно.

Исходя из сроков эксплуатации шин, установленных законом, обувать к зиме шипованную резину следует до наступления декабря, т.е. осенью, а летнюю – весной, до наступления июня. Штраф может быть применен к водителю и в том случае, если он использует изношенную зимнюю резину: предупреждение или сумма 500 рублей при наличии участков протектора с глубиной менее 4 мм.

Когда менять летние шины на зимние

Сезонность шин определяется прежде всего составом резиновой смеси. Отличия зимней резины от летней есть также в рисунке протектора и наличии шипов. Общепринятое правило, когда переобувать машину на зимнюю резину – при среднесуточной температуре на улице ниже +7 С° и при установившейся погоде с появлением ночных заморозков.