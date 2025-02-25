Стали известны пять мифов о пиаре, мешающих развитию бизнеса

Никита Апраксимов, соучредитель пиар-агентства PR DOCTOR и пиар-премии «Громче!», в своем материале для Executive рассказал о распространенных заблуждениях, возникающих у владельцев компаний и мешающих эффективному использованию PR.

Мифы о пиаре, по мнению Никиты Апраксимова, возникают из страха перед негативными отзывами и нежелания принимать риски. Многие предприниматели боятся представлять «неидеальные» продукты, полагая, что публичность только навредит. Однако грамотная пиар-стратегия помогает не только справляться с негативом, но и лучше понимать ожидания аудитории, что ведет к улучшению продукта и росту лояльности. Эксперт отмечает: «Открытость и честность перед клиентами создают возможности для роста и развития».

Другой миф заключается в страхе, что конкуренты скопируют идеи. Автор утверждает, что недооценка роли активной пиар-стратегии лишает собственника шанса проявить себя на рынке. Опыт успешных стартапов подтверждает важность делиться своими достижениями и ошибками, не дожидаясь совершенства. Однако эффективная пиар-стратегия позволяет контролировать информационное пространство. «Чем больше информации о компании доступно, тем меньше шансов на то, что негатив станет доминирующим. Пиар — это вопрос стратегии», — подчеркивает эксперт.

В заключение Никита Апраксимов отмечает, что важно понимать: пиар — это не однократное событие, а системный процесс, требующий времени и терпения для достижения результата. В противном случае игнорирование пиара может привести к тому, что компания останется незамеченной и не сможет эффективно конкурировать на рынке.