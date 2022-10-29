Стало известно, есть ли у «Р7-Офис» облачная версия

Общество
29 октября 2022

Как уточнили в компании, облачная версия офисного пакета «Р7-Офис» существует. Продукт так и называется — Облачный Р7-Офис.

В состав Облачного Р7-Офиса входят редактор текстов, таблиц, презентаций, органайзер, СRM, платформа для создания корпоративной соцсети, календарь, почта, мессенджер и видеоконференцсвязь.

Одно из важных преимуществ «Р7-Офиса» — возможность одновременного совместного редактирования и работы над документами. По возможностям совместной работы над документами Облачный Р7-Офис может конкурировать только с Google Docs.

Кроме того, решение совместимо со всеми известными форматами и умеет работать с документами OOXML, содержащими сложное форматирование. Альтернатив этому продукту в России на сегодняшний день нет.

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