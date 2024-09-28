Стало известно есть ли вычисляемые поля в сводных таблицах в «Р7-Офис»

У пользователей десктопной версии «Р7-Офис» есть возможность создавать вычисляемые поля в сводных таблицах. Вычисляемые поля позволяют, не выходя из сводной таблицы, проводить более сложные и детальные аналитические операции, включая пользовательские формулы и расчеты. Встроенные вычисляемые поля снижают объем ручной работы и потенциальных ошибок при обработке данных.

Вначале необходимо создать сводную таблицу на основе имеющейся таблицы. Для этого надо выбрать диапазон данных, в верхней панели инструментов перейти во вкладку «Сводная таблица» и нажать кнопку «Вставить таблицу».

Далее следует перейти в сводную таблицу и на верхней панели инструментов нажать на кнопку «Поля, элементы и наборы» и в выпадающем меню выбрать опцию «Вычисляемое поле». В появившемся окне надо дать название для нового вычисляемого поля.

Затем следует ввести формулу для вычисляемого поля, используя существующие поля сводной таблицы. Для создания нужных вычислений следует использовать стандартные операторы и функции. Например, если требуется рассчитать сумму продаж, при наличии количества единиц на складе в начале и конце месяца, надо ввести формулу = (‘Кол-во начало месяца ‘- ‘Кол-во конец месяца’)* ‘Цена за ед’.

После ввода формулы необходимо нажать на кнопки «Добавить» и «OK» для закрытия окна.

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».