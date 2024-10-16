Стало известно, как добавить объект Text Art в документ «Р7-Офис»

Технологии
16 октября 2024

Выяснилось, что пользователи «Р7-Офис» могут увеличить привлекательность и доходчивость текстов. С помощью визуальных эффектов TextArt текст можно сделать объемным, стилизовать под граффити, преобразовать в дугу или волну и многое другое. TextArt можно использовать для названий, заголовков или выделений важных частей текста. 

Чтобы создать объект TextArt, вначале необходимо поместить курсор в документе там, где требуется вставить визуальный текст. После чего в верхней панели инструментов перейти во вкладку «Вставка» и нажать на кнопку TextArt. В развернувшемся окне из библиотеки стилей надо выбрать понравившийся.

В документе, где стоял курсор, появится окно, в котором следует ввести текст. Он будет соответствовать выбранному стилю TextArt. 

Чтобы изменить размер, цвет, шрифт и дополнительные визуальные эффекты следует выделить объект TextArt, а затем в правом меню нажать на кнопку «Параметры объекта TextArt». В открывшемся меню можно менять цвета букв, их обводку, вид заливки и прочие параметры. 

Также изменять объект можно с помощью курсора мыши — растягивать, перемещать, вращать, «накладывать» поверх обычного текста. 

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».

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