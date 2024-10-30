Стало известно, как убрать фон у картинки в презентации «Р7-Офис» 

В «Р7-Офис» есть возможность легко редактировать изображения без использования дополнительных графических программ. Если при вставке изображения у него есть ненужный белый фон и вы хотите использовать только сам объект, поможет встроенная функция «Фото-редактор». Найти её можно в разделе «Плагины» интерфейса «Р7-Офис».

Чтобы удалить белый фон, добавьте изображение на слайд, перейдите в раздел «Плагины» и откройте «Фоторедактор». Затем, выделив нужное изображение, выберите функцию «Удаление белого» и отрегулируйте степень удаления с помощью ползунка. После того как вас устроит результат, сохраните изменения, нажав «ОК». Ваше изображение теперь будет отображаться с прозрачным фоном.

«Фоторедактор» доступен не только в презентациях, но и в других модулях «Р7-Офис», та-ких как документы и таблицы. Плагин позволяет, например, удалять обводку вокруг факсимиле в документах или адаптировать графику для таблиц, предоставляя широкий функционал для обработки изображений непосредственно в приложении.