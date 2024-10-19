Стало известно как выбрать разделитель для числа в «Р7-Офис»  

В редакторе таблиц «Р7-Офис» у пользователя есть возможность выбрать разделители — символы, которые используются для разделения десятичных знаков и тысяч.

Для этого необходимо в редакторе таблиц «Р7-Офис» перейти во вкладку «Файл» и выбрать в меню пункт «Дополнительные параметры». В правой части экрана опция «Использовать разделители на базе региональных настроек» активна по умолчанию. Чтобы использовать особые разделители, необходимо снять флажок и в расположенных ниже полях «Десятичный разделитель» и «Разделитель разрядов тысяч» ввести нужные символы. Чтобы сохранить внесенные изменения, надо нажать кнопку «Применить».

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».