Стало известно какие ЭЦП поддерживает «Р7-Офис»

Разработчик российского пакета офисных программ «Р7-Офис» сообщил, какие алгоритмы шифрования электронной цифровой подписи (ЭЦП) поддерживает российская офисная среда.

В редакторах документов, таблиц и презентаций электронная подпись и соподпись — при последовательном подписании документа с помощью ЭЦП — защищены шифрованием в соответствии с последними требованиями законодательства.

«Р7-Офис» для шифрования ключей длиной 256 и 512 бит использует алгоритмы согласно ГОСТ Р 34.10-2012 «Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи». Редакторы офисной среды поддерживают все ЭЦП, которые выдают сертифицированные удостоверяющие центры. С помощью ЭЦП можно удостоверять любые типа документов в «Р7-Офис».

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.