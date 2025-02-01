Станислав Ахмедзянов: Ситуация на рынке складов в США интересна для российского рынка

В Соединенных Штатах в прошлом году арендная ставка на складские помещения в среднем составляла 109,5 долл. за кв. м в год. Данный показатель отражает ценовую динамику в складском сегменте на глобальном уровне, считают специалисты консалтинговой компании IBC Global

Рост стоимости аренды продолжается, хотя спрос на новые площади падает. В сравнении с 2023 годом рост цен на аренду складов в Штатах составил 4,5%, с 2019 г. – 61%.

В РФ в прошлом году зафиксирован рост арендных ставок на складские помещения – 120-130 долл. кв. м в год, что на 40-45% превышает показатели 2023 года. В Москве и Московской области существует дефицит доступных площадей: застройщики сконцентрированы на проектах формата built-to-suit, при этом меньше 1% приходится на долю свободных складских помещений.

По словам управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, не только российскому рынку, но и странам Центральной Азии интересна ситуация на рынке складов в США. Ограничение нового предложения приводит к росту арендных ставок даже в условиях падающего спроса. Поддержку высоким ценам оказывают девелоперы, которые сократили строительство.