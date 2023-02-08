Старейшая в мире лаборатория для живых крыс указывает на путь к омоложения

Эксперимент под руководством д-ра Гарольд Катчера, являющаяся одним из изобретателей первого гена рака молочной железы, дает человечеству надежду на реализацию мечты о прекращении старения. Работая в Yuvan Research Inc., он обнаружил, какая часть крови молодых животных контролирует возраст организма, и проверил это на восьми самках крыс Sprague Dawley. «Сима» — последняя выжившая, но возраст, которого она достигла, позволяет нам увидеть путь омоложения человека. «Клеточная старение — это неавтономный процесс, который зависит не от истории клетки, а от ее окружающей среды», — говорит д-р Катчер, главный научный директор компании Ювань — стартапа-центра в Калифорнии, специализирующегося на омолаживании.

Этот эксперимент является продолжением другого эксперимента, показывающего, что терапия Ювань вызвала омоложение 54% у крыс-мужчин согласно эпигенетическому анализу часов, проведенному тогдашним профессором Калифорнийского университета д-ром Стивом Хорват. Впоследствии бельгийская некоммерческая организация HEALES решила профинансировать два исследования на протяжении всей жизни: одно — с использованием лечения Ювань под названием «E5», а другое — под руководством д-ра Родольфо Гойя, профессор Университета Ла-Платы (Аргентина), использует плазму молодых крыс. Д-р Гойи экспериментом достиг умеренного продления срока жизни. Эксперимент Ювана по-прежнему продолжается, так как Сима жива в возрасте 47 месяцев.

Кроме того, Сима и другие обработанные крысы показали силу захвата в 2,8 раза выше, чем у контрольной группы. По словам д-ра Гойи, «мышечная сила указывает на длительный период здоровья». Сима — это Rattus norvegicus, вид с максимальной зарегистрированной продолжительностью жизни 45,5 месяцев. Средний срок их жизни составляет 24-36 месяцев. Лечение Юваном началось, когда крысам было уже 24 месяца, и даже в этом случае максимальная продолжительность жизни вида увеличилась, так как группа, получавшая лечение, состояла всего из 8 крыс.

Процесс производства E5 находится на стадии патента, и история его открытия отражена в книге д-ра Кэтчера «Иллюзия познания». Ювань планирует испытания на других видах, прежде чем тестировать его на людях — по человеческим меркам Симе уже 126 лет, считая 122,5 года максимальной продолжительностью жизни человека. «Сима» означает «предел/граница/рубеж» на санскрите, и, преодолевая жизненный предел своего вида, он напоминает нам, что история человечества — это история, превзошедшая границы.