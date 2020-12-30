Старик Хинкалыч раскрывает секреты успешного бизнеса – франшиза для желающих зарабатывать от 300 тыс рублей в месяц!

«Старик Хинкалыч» является одним из лидеров в сегменте формата хинкальных на рынке РФ. Финансовая модель успешно проявила себя в 16 городах на юге, в Центральной части и на севере России. Колоритные залы этих хинкальных с доступными ценами и знаменитым грузинским радушием заполнены гостями максимально возможно для установленной социальной дистанции.

Особенность сети ресторанов — открытая кухня, где можно увидеть весь процесс создания хинкали с раскаткой тонкого теста и приготовлением самого свежего сочного фарша. Все блюда готовятся по оригинальным грузинским рецептам из натуральных продуктов без секретов от гостей.

Сочный привлекательный концепт построен на личном опыте крымских рестораторов и тщательном маркетинговом анализе успешных моделей. Это позволяет, приобретая франшизу сети «Старик Хинкалыч», даже без опыта в предпринимательстве минимизировать риски при открытии бизнеса и присоединиться к уже добившейся успеха компании.

С небольшой долей шутки крымчане говорят, что у них есть секретная начинка для желающих зарабатывать на хинкали больше 300 000 рублей в месяц. От договора франшизы до первых посетителей проходит всего 50 дней.

Согласно условиям договора, в одном небольшом городе возможно открытие хинкальных бренда «Старик Хинкалыч» на условиях эксклюзива только одним предпринимателем. Поэтому успех в 2021 может быть в быстром решении.