Старинные палаты и городские усадьбы: в столице подвели итоги конкурса «Московская реставрация»

Москва
6 декабря 2024

Экспертное жюри определило 27 лауреатов.

В столице подвели итоги ежегодного конкурса «Московская реставрация». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. На участие в нем подали более 90 заявок по 48 объектам культурного наследия. В их числе старинные палаты, городские усадьбы, доходные дома и памятники культового зодчества.

«Экспертное жюри определило 27 лауреатов. В список лучших проектов вошли дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке, клуб завода “Каучук” на Плющихе и палаты Гребенщиковых на Таганской улице. Поздравляем победителей!» — рассказала Наталья Сергунина.

Кроме того, наградами отметили доходный дом в Кропоткинском переулке, дом Меншикова в Газетном переулке, Мемориальную квартиру А.С. Пушкина на Арбате, колокольню церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и городскую усадьбу с фабрикой Е.П. Петрова на Большой Ордынке.

На торжественной церемонии также назвали победителей студенческого конкурса, проходившего на VII молодежном форуме «Наследие».

Конкурс «Московская реставрация» был учрежден в 2011 году. За 14 лет в нем приняли участие 1077 коллективов и специалистов, более 500 из них стали лауреатами.

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