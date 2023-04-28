Старт традиционной патриотической акции «Георгиевская лента» дан в Кавказском районе Краснодарского края

В Кавказском районе дан старт традиционной патриотической акции «Георгиевская лента». Виталий Очкаласов принял участие в самой масштабной акции, проходящей в России накануне празднования Дня Победы. Утром в рабочий кабинет руководителя Кавказского района пришли волонтёры, которые поздравили Виталия Очкаласова с наступающим праздником и передали ему георгиевскую ленточку.

Георгиевская лента стала одним из символов воинской славы России. Она олицетворяет доблесть, мужество и героизм наших предков, которые встали на защиту Родины по первому её зову. В этом году вступил в силу закон, который закрепляет особый статус народного символа, также он регулирует её способы защиты.

«В этом году мы будем отмечать День Победы в трудные для страны времена, когда российские воины вновь встали на борьбу с нацизмом. Сегодня они противостоят тем агрессивным мировым силам, которые развязали антинародную войну на Украине. Вы — волонтёры Победы. За вами будущее, ведь именно вы придёте после нас, поэтому я призываю нести знамя памяти подвига нашего народа в Великой Отечественной войне и российской армии, которая сегодня отстаивает интересы страны, русского мира», – отметил Виталий Очкаласов.

Ежегодно добровольцы по всей стране принимают участие в акции и раздают георгиевские ленточки всем желающим. Люди с радостью берут ленты и прикрепляют их к своей верхней одежде как символ памяти о подвигах своих предков, как символ единства нации.

Ранее глава района Виталий Очкаласов рассказал о намерении отремонтировать ко Дню Победы все мемориальные комплексы в кропоткинском парке культуры и отдыха.