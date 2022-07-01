Стартап Fitmint привлекает 1,6 млн долл. США в рамках цикла начального финансирования

В рамках своего первого раунда привлечения средств расположенный в Бенгалуру стартап Fitmint с бизнес-идеей «Двигайся и зарабатывай» (приложение web3, в котором пользователи могут зарабатывать вознаграждения в криптовалюте просто в результате прогулок, бега или тренировок), объявил о привлечении начального финансирования в размере 1,6 млн долл. США от многочисленных венчурных и институциональных инвесторов. Этот раунд начального сбора средств проводился известной международной компанией венчурных инвестиций General Catalyst, также в нем приняли участие такие компании, как iSeed, Kearny Jackson, Dweb3 и 1947 Rise.

Компания Fitmint будет использовать привлеченные средства для найма и расширения команды, маркетинга и оптимизации технологической инфраструктуры. Стартап намеревается обеспечить доход в размере 12–15 млн долл. США к концу текущего финансового года, т.е. 2022–2023 финансового года. Благодаря более чем 100 тыс. участников в Twitter и Discord из более чем 50 стран по всему миру, 85% всех его пользователей ежедневно используют это приложение и сжигают калории.

Говоря о сборе средств, соучредитель и генеральный директор компании Fitmint Рохит Шарма (Rohit Sharma) заявил следующее: «Мы, сотрудники компании Fitmint, рады и счастливы получить первое в нашей истории стартовое финансирование, которое будет играть огромную роль в развитии и укреплении нашей миссии и видения по созданию мира, в котором миллиарды людей смогут каждый день поддерживать свою физическую активность, используя фитнес-арену web3».

Соучредитель компании Fitmint Вирен Байд (Viren Baid) добавляет: «Мы, сотрудники компании Fitmint, стремимся подтолкнуть людей к здоровому и активному образу жизни, в то же время позволяя соприкасаться с чудесами web3; а текущий раунд сбора средств является важной вехой в этом направлении. Мы связываем основную ежедневную активность человека с концепцией web3, что позволяет нам обеспечить ее беспрепятственное массовое внедрение. С Fitmint революция в фитнесе только что началась, и в предстоящие времена она обязательно пойдет еще дальше».

«Не секрет, что некоторые из самых быстрорастущих компаний-разработчиков программного обеспечения в настоящее время работают по всему миру, в том числе из Индии, — заявил Ананд Чандрасекаран (Anand Chandrasekaran), партнер компании General Catalyst, и далее добавил, — Эта тема «разработка в Индии для всего мира», ориентированная на высококачественную продукцию, создаваемую некоторыми из самых амбициозных компаний, имеет все большее число сторонников. Мы убеждены в том, что web3/Crypto будет все чаще входить в число областей, где эти компании будут развивать свой бизнес».