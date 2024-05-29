Стартовал эко-просветительский проект ВООП в интерактивном формате

Новый эколого-просветительский проект в интерактивном формате реализует в свой 100-летний юбилей Всероссийское общество охраны природы. Пользователи интернета смогут закрепить навыки сортировки мусора благодаря инициативе «Клик и чисто», объединившей игровой формат и библиотеку полезных знаний в сфере охраны окружающей среды.

Председатель ВООП Вячеслав Фетисов рассказал о стремлении Всероссийского общества охраны природы всегда использовать в экологическом воспитании и просвещении современные технологии. Цель этой деятельности – формировать у людей разных возрастов экологичного образа жизни и вырабатывать экопривычки. Задача – сделать так, чтобы необходимость заботы об окружающей среде осознали как можно больше жителей РФ. По словам главы ВООП, к чистому и здоровому будущему страны могут привести только конкретные действия каждого гражданина.

Интерактивная база знаний – одна из главных составляющих платформы «Россия без мусора 2.0. Клик и чисто!». Она содержит максимально объемную и подробную информацию об экологических проблемах и способах их решения, что даст возможность обычному человеку осознать серьёзность экологических угроз, стоящих перед Россией, по-настоящему. Эта база будет пополняться с помощью пользователей платформы.

Погрузиться в экологическую культуру помогут размещенные на новой интерактивной платформе ВООП веб-игры. Их ассортимент будет расширяться – авторы проекта намерены воплотить в жизнь идеи и предложения, которых ждут от пользователей. Сейчас всем доступны две веб-игры: ТРЭШ-КРАШ и ЭКО-ТЕТРИС, нацеленные на формирование навыков раздельного сбора отходов.

На сайте Московской областной организации ВООП «Россия без мусора 2.0 – Клик и чисто!» опубликована вся информация о проекте. Там же есть ответы на вопросы от первых посетителей ресурса со всех регионов РФ.