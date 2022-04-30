Стартовал отбор участников на Международную выставку юных изобретателей IEYI-2022

В России стартовал отбор конкурсантов в сборную юных изобретателей для участия в International Exhibition for Young Inventors – 2022 (IEYI-2022). Международная выставка пройдет онлайн на базе штаб квартиры IEYI в г. Тайбэй (Тайвань) осенью.

«В этом году в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в азиатских странах, Международное жюри IEYI-2022 вновь выберет лучшие изобретения дистанционно. Если позволит обстановка, церемония награждения золотых медалистов IEYI-2020, 2021 и 2022 состоится в декабре в Тайбэе», – сообщил Юрий Кузнецов, член международного жюри и председатель российского оргкомитета IEYI, партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры».

– Это отличная возможность для школьников, лицеистов, учащихся центров дополнительного образования проявить себя на международной арене, познакомиться со сверстниками из других стран на фоне общих интересов. Участие бесплатное, но в команде всего 10 мест и попасть в нее можно только на конкурсной основе, – добавил Юрий Кузнецов.

Талантливые дети из России ежегодно принимают участие в IEYI с 2017 года. За пять лет юные россияне завоевали более 50 медалей, очно посетив смотры в Японии, Индонезии, Индии и других странах.

Отборочный тур пройдет в три этапа:

18 апреля – 31 мая сбор заявок

1 июня – 30 июня – оценка и отбор проектов для участия в международном этапе

1 июля – объявление результатов.

Для того, чтобы попасть в команду потребуется представить свое изобретение на английском языке, поэтому необходимо знание языка не ниже уровня intermediate, а возраст участника не должен превышать 18 лет.

Изобретение должно быть сконструировано руками участника и соответствовать одной из девяти тематических категорий:

Борьба со стихийными бедствиями,

Образование,

Развивающие технологии и спорт,

Продукты питания и сельское хозяйство,

«Зеленые» технологии,

Безопасность и здоровье

Технологии для специальных нужд

Технологии для пожилых людей

Промышленный дизайн и удобные устройства для повседневных нужд

Важно, что это должно быть готовое изделие, а не идея для реализации. В случае, если готовое изделие превышает 10 кг по весу и 1 м хотя бы по одной из сторон измерений, то участник может представить уменьшенную работающую модель.

К примеру, участники прошлых лет, воспитанники Нижегородского речного судоходства, придумали машину «Экобот» для сбора мусора с поверхности акваторий. На конкурс они предоставили уменьшенную модель, собранную из подручных материалов и управляемую джойстиком.

Спонсором и организатором участия российской команды в IEYI традиционно выступает юридическая фирма «Городисский и Партнеры».

Первая национальная выставка юных изобретателей прошла в Японии в 1904 году. В 2004 году к 100-летней годовщине Японского Института Изобретений и Инноваций (JIII) в Токио была проведена Первая международная выставка юных изобретателей. С тех пор мероприятие ежегодно проводится в разных странах мира.

Ежегодно в выставке принимают участие более 300 школьников и студентов из 15 государств.

Заявки для участия в выставке принимаются до 31 мая по электронной почте SmirnovaD@gorodissky.com. Скачать анкету и узнать подробности можно здесь.