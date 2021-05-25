Стартовала Программа Ростуризма для детских лагерей

В ночь с 24 на 25 мая стартовала Программа Ростуризма детского отдыха с кешбэком. К 11 часам по Москве только через систему TravelLine уже купили 130 путевок на сумму более 5 миллионов рублей.

Первую путевку с кешбэком купили уже в 00:04 мск в Московской области на сумму 48 090 рублей. Популярные направления бронирования, по данным TravelLine: Московская область, Ярославская область, Удмуртская область, Астраханская область и Томская область.

«Это только первые данные от TravelLine, и мы уверены, что другие регионы тоже наберут обороты по продажам путевок, так как акция будет действовать до 15 сентября. Мы очень рады, что Программа с кешбэком запустилась и для детских лагерей. Это прекрасная возможность для родителей сэкономить или позволить себе отправить ребенка отдыхать на несколько смен, используя выгодные условия акции.



Безусловно, нам, как технологическим партнерам, было важно принять участие: для нас работа с детскими лагерями — фактически новый опыт. Мы разработали новый функционал для этой акции — модуль управления заказами и доработали модуль онлайн-бронирования. Мы постарались учесть все требования и заточили продукты так, чтобы ими было удобно пользоваться и лагерям, и пользователям. Все это упростило участие лагерей в акции», — комментирует директор по работе с загородными объектами TravelLine Светлана Чернова.

Список регионов и лагерей, участвующих в Программе, можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф.

Напомним, что чтобы получить кешбэк, нужно купить путевку до 31 августа с датой выезда до 15 сентября 2021 года. Оплатить нужно полную стоимость путевки онлайн, картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности «Мира» на сайте privetmir.ru. Кешбэком вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 000 рублей. Деньги будут автоматически возвращаться на карту «Мир» в течение 5 рабочих дней.