Ведущий застройщик из Дубая Binghatti, а также бренд элитных ювелирных изделий и часов Jacob & Co. заключили партнерское соглашение с целью создания жемчужины жилого строительства. Эти два бренда сотрудничают, чтобы представить Burj Binghatti Jacob & Co. Residences. Сияющая Гипербашня в Дубае побьет рекорд самой высокой жилой башни в мире. С ее величественным экстерьером и сияющей вершиной, Burj Binghatti Jacob & Co. Residences заслуженно названа «Жемчужиной Дубая».

В настоящее время Binghatti и Jacob & Co. принимают заявки от клиентов на приобретение недвижимости. Выдвижение и продажи в рамках проекта — это эксклюзивный процесс, в котором специальные представители по работе с VIP-клиентами регистрируют интерес, управляют их выдвижением и продажами.

Гипербашня воплощает в себе неизменную приверженность Binghatti к совершенству дизайна, вливаясь в уникальный артистизм и мастерство Jacob & Co. при оформлении интерьера.

Резиденции, архитектурные чудеса, называемые особняками и виллами, в зависимости от размера, варьируются от четверти этажа до целого этажа и обширного двухэтажного пентхауса. В каждой тщательно построенной резиденции применяются самые изысканные материалы, отделка украшена утонченными деталями, что создает атмосферу непревзойденной роскоши и элегантности.

Из потрясающих окон от пола до потолка открывается захватывающий вид на величественный горизонт Дубая и впечатляющий Бурдж-Халифа. Панорамные виды меняются в зависимости от расположения каждого особняка в башне, что обеспечивает уникальный вид для каждого жителя.

Интерьеры особняков и вилл Гипербашни черпают вдохновение в шедеврах ювелирного и часового искусства, которыми славится компания Jacob & Co. Проект включает роскошную недвижимость в четверть этажа, названную в честь драгоценных камней. Виллы с двумя и более спальнями называются Виллы Emerald и Sapphire, а виллы с тремя спальнями — Виллы Ruby. Последние излучают уровень роскоши, который еще больше подчеркивается их частным бесконечным бассейном, обеспечивающим жильцам их личный оазис спокойствия.

Более крупные резиденции черпают вдохновение в драгоценных камнях, которым компания Jacob & Co. отдает предпочтение среди прочих. Особняки Ruby Sky Mansions предлагают три спальни, а Fleurs de Jardin Sky Mansions и Diamond Sky Mansions занимают целых пол-этажа и также имеют свой собственный бесконечный бассейн.

Среди наиболее выдающихся жилых помещений Гипербашни — пентхаусы, олицетворяющие Burj Binghatti Jacob & Co. Residences, названные в честь самых эксклюзивных и знаменитых часов Jacob & Co. Очаровательный Astronomia Sky Penthouse занимает весь верхний этаж, а Billionaire Sky Penthouse, главный шедевр Burj Binghatti Jacob & Co. Резиденции, расположенные на двух этажах, с видом на весь Дубай.

Архитектурный и интерьерный дизайн был выполнен Романом Внуковым, при вдохновении и творческом руководстве Якоба. Роман, один из лучших в мире дизайнеров архитектуры и интерьеров, является давним другом Якоба, и они работают вместе уже несколько десятилетий, проектируя бутики Jacob & Co по всему миру.

Burj Binghatti Jacob & Co. Residences предлагает впечатляющий спектр удобств и услуг, предназначенных исключительно для ее жильцов. Среди них кафе-бар, стол шеф-повара, открытый бассейн и крытый небесный бассейн, каждый из которых дополнен барами у бассейна. Кроме того, жильцы получают эксклюзивный доступ к частному фитнес-клубу, безмятежным небесным садам и спа-салону. Разумеется, имеется и детская зона отдыха. Гипербашня также предоставляет индивидуальные услуги, включая услуги консьержа и парковщика. Для приватности и удобства в пентхаусах предусмотрены частные лифты, обеспечивающие прямой и безопасный доступ.