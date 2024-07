Стартовал 8-й лагерь и семинар «Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop»

В Куньмине, столице провинции Юньнань, стартовал 8-й творческий лагерь для подростков и семинар для учителей в рамках инициативы «Один пояс – один путь» (Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop), организованный совместно China Association for Science and Technology (CAST), Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики (MOST) и Народным правительством провинции Юньнань.

Opening Ceremony of the 8th Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop

В этом году мероприятие по теме «Dream of Future Science, Dedication to Better World», проводимое в гибридном онлайн- и оффлайн-формате, достигло рекордного уровня участников в оффлайн-формате – в Куньмине собралось около 300 преподавателей и студентов из 37 стран и регионов. Мероприятие, на котором особое внимание уделяется научному образованию и международному сотрудничеству, предложило совместное пространство для участников из стран, входящих в Инициативу «Один пояс – один путь» (BRI). Программа включала в себя четыре научно-тематических лагеря – «Окаменелости из Юньнани, свидетельствующие об эволюции жизни на Земле », «Фантазийные растения», «Мудрое руководство будущим» и «В погоне за солнцем» – и десять мероприятий, посвященных науке, технологиям и культурному обмену, таких как «Ночь культуры», «Нематериальное культурное наследие» и «Диалог с учеными». Эти мероприятия предоставили молодым участникам динамичную среду для изучения научных тем, участия в творческих проектах и взаимодействия как со сверстниками, так и с выдающимися учеными. Преподаватели участвовали в специализированных обменах для повышения своего профессионального опыта и продвижения межкультурного сотрудничества в области образования.

На церемонии открытия ученые со всего мира совместно запустили Международную инициативу по сотрудничеству в области инноваций в научном образовании в рамках инициативы BRI. Инициатива выступает за расширение прав и возможностей студенческих научных клубов и молодежи за счет улучшения их научных знаний и навыков. В сотрудничестве с выдающимися учеными из стран BRI инициатива стремится создать международную платформу для диалога и обмена, а также механизм сотрудничества в области устойчивого развития, направленный на создание сообщества с общим будущим для человечества.

С момента своей первой смены в 2017 году лагерь и семинар «Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop» проводится ежегодно в течение восьми лет подряд, привлекая студентов и преподавателей из десятков стран и регионов, которые отправляются в волнующее путешествие научных открытий. В 2023 году лагерь был признан одним из проектов практического сотрудничества Третьего форума международного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Это единственная в своем роде программа, посвященная исключительно подросткам.