Международный аэропорт Хамад открывает ультрасовременные залы D и E 

Международный аэропорт Хамад (DOH), получивший награду Skytrax World’s Best Airport and Airport Shopping в 2024 году, официально представил свои долгожданные залы D и E, что стало важным этапом в его расширении и увеличении пропускной способности до более чем 65 миллионов пассажиров в год.

Новые залы органично интегрируются в существующий терминал, внедряя передовые технологии и расширенные возможности для удовлетворения растущего спроса пассажиров. Терминал теперь занимает площадь 845 000 квадратных метров, на 14% больше, а добавление 17 новых контактных ворот для воздушных судов увеличивает общее количество до 62, что почти на 40% больше, чем раньше, обеспечивая большую связность, оптимизацию операций и значительное сокращение автобусных трансферов.

Главный исполнительный директор Qatar Airways Group, инженер Бадр Мохаммед аль-Меер сказал: «Международный аэропорт Хамад — это больше, чем ворота; это жизненно важный этап роста Катара и глобальной связи. Я рад видеть этот проект расширения, где открываются оба зала; проект, в котором я лично участвую с 2018 года. Несмотря на то, что многие глобальные расширения аэропортов столкнулись с задержками, мы гордимся тем, что осуществили этот крупный проект с опережением графика. Это достижение отражает нашу приверженность операционному совершенству и стратегическому планированию. Речь идет не только об увеличении пропускной способности, но и об укреплении всей сети Qatar Airways, повышении операционной устойчивости и поддержке экономического роста Катара в соответствии с Национальным видением Катара до 2030 года. Это развитие позволяет нам удовлетворять меняющиеся потребности глобальны[ поездок, одновременно укрепляя позиции Катара как ведущего авиационного узла».

Хамад Али аль-Хатер, главный операционный директор Международного аэропорта Хамад, сказал: «Наша цель — обеспечить операционное превосходство, которое поддерживает как текущие потребности, так и будущий рост. Открытие залов D и E знаменует собой важную веху в расширении наших возможностей и повышении операционной эффективности. Это совместное развитие оптимизирует пассажиропоток, управление ресурсами и укрепляет связь с авиакомпаниями, обеспечивая бесперебойное и эффективное обслуживание пассажиров».

Недавно открытые залы D и E имеют следующие усовершенствования: