В Назрановском районе восстанавливают одну из ключевых региональных дорог

В Назрановском районе Ингушетии ведутся работы по восстановлению межмуниципальной автомобильной дороги «Назрань – Терек – Долаково». Протяженность дороги составляет 9,5 км. Ремонт дороги не выполнялся на протяжении 20 лет.

Работы проводятся в рамках реализации госпрограммы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия».

В данный момент рабочие готовят основание дорожного полотна, предварительно снимая старое покрытие. После этого они проведут укладку асфальта в два слоя, займутся обустройством тротуаров и установкой дорожных знаков.

Также планируется установить в общей сложности 23 фонарных столба.

Кроме того, рабочие установят водопропускные трубы для ливневых стоков.

По словам Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, отсутствие освещения и высокая изношенность дорожного полотна обусловили необходимость включения данного участка в госпрограмму «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия». Состояние дороги прямо воздействует на качество жизни людей, проживающих в с.п. Кантышево и Долаково, Малгобекском районе и городе Назрань.