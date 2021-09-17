Стать участником онлайн-конференции тренеров «Барселоны» и «Бенфики» может позволить себе любой специалист

Билеты на онлайн-конференцию CoachConf.com поступили в открытую продажу. Желающие принять участие онлайн могут купить их до 30 сентября 2021 года. Все желающие имеют возможность приобрести записи. Организаторы онлайн-конференции и тренеры ведущих футбольных клубов мира приняли решение сделать мероприятие максимально доступным, чтобы охватить всю российскую профессиональную аудиторию независимо от региона проживания.

Благодаря политике открытости заявки на участие в CoachConf.com, наряду с наставниками и игроками Премьер-лиги, подали тренеры других профессиональных лиг, руководители футбольных секций из разных регионов России, специалисты спортивных школ, представители любительских клубов.

«Считаю онлайн-конференцию по футболу полезным и значительным событием для всего футбольного сообщества. Она поможет вам систематизировать свои знания и узнать о новых разработках для подготовки будущих спортсменов. Если вы что-то пропустите в ходе конференции, ее видеозапись можно будет пересмотреть в любое время. Уверен, что подобные мероприятия способны вывести российский футбол совершенно на новый уровень», — высказал свое мнение о мероприятии полузащитник клуба «Уфа» Олег Иванов.

Онлайн-формат позволит комментировать, задавать вопросы, советоваться с именитыми специалистами. Ведущими спикерами онлайн-конференции станут тренеры ФК «Барселона» и ФК «Бенфика».

Ознакомиться с программой можно по ссылке на сайте конференции.

«Самые ценные инвестиции – это инвестиции в себя. Одной такой инвестицией может стать для вас международная конференция Coachconf.com, которая выведет ваши знания на новый уровень и поможет перенять опыт успешных зарубежных коллег – тренеров, владельцев клубов и игроков. При каждой возможности не упускаю шанса услышать мнение коллег, обсудить тенденции и обменяться лучшими практиками с лидерами индустрии», — считает генеральный директор Nike Россия Борис Генусов.

Задача европейских специалистов – помочь российским коллегам разобраться в теории тренировочного процесса, оптимизировать выбор методик, сфокусировавшись на практике обучения игроков.

Тренеры сильнейших клубов помогут наставникам российских команд в разработке плана действий, основанном на индивидуальных характеристиках игроков. Отдельно будут разобраны вопросы стратегии коллективного обучения и выработки собственного игрового стиля.

Слушателям разъяснят наиболее эффективные способы организации работы, познакомят с системами обучения инновационным техникам, особенностям

подготовки спортсменов и повышению результативности на поле.

Участники онлайн-конференции получат доступ к лучшим мировым тренерским кейсам.

Спикеры мероприятия:

Пау Касасса Бускетс, технический координатор Barça Academy

Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»

Джеф Вуд, тренер UEFA PRO, тренер футбольной ассоциации Уэльса

Фреди Мартин, тренер китайской футбольной ассоциации

Елена Фомина, главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив»

Валерий Пищик, тренер лицензии USSF C, директор кэмпов Real Madrid (США)

Алекс Великих, руководитель итальянского департамента международного футбольного агентства Ultimate Sports

Роман Фомин, глава отдела науки Института подготовки UFC (Лас-Вегас)

Альберт Фернандез, помощник главного тренера сборной Катара

Игорь Дрыков, тренер UEFA B YOUNG, основатель Rinus Academy

Вадим Козлов, тренер UEFA A, спортивный директор школы «Чемпионика»

Юрий Нагайцев, тренер UEFA PRO, старший тренер ФК «Ахмат».

Алексей Румянцев, тренер в «Уфа», «Зенит», «Локомотив»

Сергей Никитин, президент и главный тренер футбольного клуба «Импульс»

В рамках онлайн-конференции будут разобраны следующие темы:

Окна тренируемости: методика и практическое применение в олимпийском и профессиональном спорте

Подготовка вратарей

Регламенты проведения игр по таблице РФС. Статистика и новый подход к проблеме

Улучшение организации и повышение эффективности тренировочного процесса в коммерческих футбольных школах

Игровые модели

Особенности футбольного скаутинга и селекции игроков в детско-юношеском футболе

Игровые модели в юношеском футболе

Стиль обучения современного детского тренера

От детского тренера до тренера с лицензией UEFA PRO

Методология тренировок

По словам экс-вратаря сборной России и «Зенита» Вячеслава Малафеева, онлайн-конференция является прекрасной возможностью для всех желающих продолжить профессиональное развитие и грамотное выстраивание своей карьеры.

Участниками конференции уже стали сотни профессионалов по всей России. Опыт других стран показывает, что подобные обучающие конференции являются значимыми событиями для футбольного сообщества, независимо от того, где они проводятся – в Англии, Испании, Германии, Италии или других странах. Первую российскую онлайн-конференцию можно будет посмотреть также и в записи.