Стипендию для лучших студентов РГУ нефти и газа им. Губкина учредил Фонд Юрия Лужкова

Для лучших студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина именную стипендию Ю.М. Лужкова учредил Фонд Юрия Лужкова. Известно, что мэр Москвы в 1958 году окончил факультет инженерной механики этого вуза. Особое внимание будет уделено кандидатам на получение стипендии, которые учатся на этом факультете.

С 2021 года с учетом рекомендаций деканатов факультетов денежное вознаграждение будет присуждаться трем студентам 3-го и 4-го курсов с отличной успеваемостью по результатам двух последних сессий: одна – за активную общественную деятельность, первые две – за достижения в сфере науки. Отбирать претендентов на стипендию поручено специальной комиссии вуза, в состав которой войдут члены совета Фонда Юрия Лужкова.

Фонд реализует большую программу по поддержке активной талантливой молодежи, продолжая начинания Юрия Лужкова, рассказал Геннадий Теребков, директор Фонда, и учреждение стипендий для студентов РГУ – только ее часть. Фонд заключил долгосрочное сотрудничество в рамках программы с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!», учредив ежегодную именную премию Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор». Также научное наследие Юрия Лужкова в одном из ведущих вузов Москвы войдет в основу магистерских диссертаций.

Делая вклад в развитие интеллектуального и профессионального будущего России, Фонд Юрия Лужкова продолжает работу Юрия Михайловича по поддержке лучших умов страны, с удовлетворением отметил ректор РГУ В.Г. Мартынов. Юрий Лужков являлся Почетным доктором и выпускником университета, напомнил он. В университете всегда гордятся этим фактом и продолжат чтить его память как крупного государственного деятеля, талантливейшего ученого, инженера и управленца.