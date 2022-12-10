Стиральные машины CHiQ демонстрируют высокие результаты в Австралии и Европе

В 2022 году бренд CHiQ представил свою линейку стиральных машин в Австралии, Европе и Юго-Восточной Азии. С тех пор объем продаж нескольких серий стиральных машин, включая модели с активатором и барабаном, значительно увеличился. Распространение стиральных машин на основных рынках в качестве одного из ключевых компонентов стратегии бренда «умного дома» завершает доступность всего ассортимента бытовой техники CHiQ за пределами его домашнего рынка в Китае, что еще больше повышает его конкурентоспособность.

(PRNewsfoto/CHiQ)

С начала года CHiQ продолжает расширять свои стратегические партнерские отношения на ключевых рынках. Интеллектуальные стиральные машины CHiQ с ультратонкой конструкцией, вписывающейся в любой интерьер, выгодно отличаются от предложений конкурентов, они заняли достойное место на ведущих торговых платформах мира и получили широкое признание покупателей по всему миру. В Австралии стиральные машины CHiQ широко доступны как в магазинах традиционных торговых сетей, так и на платформах электронной коммерции, включая Betta, AOL, The Good Guys и JB Hifi. В Европе, где компания CHiQ начала продавать свои стиральные машины во Франции, Германии, Италии, Испании и Польше, ассортимент продукции входит в число самых продаваемых брендов бытовой техники на крупнейшей платформе электронной коммерции Amazon.

Быстрый рост популярности бренда CHiQ обусловлен непрерывной оптимизацией инвестиций в экосистему стиральных машин. Тщательно изучив ожидания пользователей и внимательно отслеживая рыночные тенденции в целях ускорения технологических инноваций и модернизации продукции, компания CHiQ создала разнообразный ассортимент автоматических и барабанных стиральных машин, а также интеллектуальных инверторов.

Барабанные стиральные машины CHiQ известны своей сверхтонкой конструкцией и большим внутренним диаметром благодаря использованию технологии SPACE PRO. Стиральная машина CHiQ глубиной 487 мм предлагает компактные размеры, избавляя от проблем, с которыми сталкиваются владельцы крупных и тяжелых машин, требующих много места. Благодаря своему изящному и элегантному дизайну эта машина идеально подойдет к любому интерьеру. Модели CHiQ активаторного типа демонстрируют конкурентоспособность бренда по основным параметрам, включая интеллектуальную стирку с управлением одной кнопкой, большой внутренний диаметр с большим пространством для вещей, а также повышенную защиту от запутывания.

Благодаря технологическому мастерству в сфере Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ), больших данных и 5G, компания обеспечит пользователям превосходное качество полного ассортимента инновационной бытовой техники.