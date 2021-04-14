Столичные горожане стали вдвое больше покупать машино-мест у Москвы

Заместитель московского градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что машино-места являются популярными лотами на городских торгах. Только в первом квартале текущего года москвичи приобрели напрямую 327 таких объектов. Это в 2,4 раза больше показателей аналогичного периода давности минувшего года. Участниками соответствующих торгов выступили порядка 2400 человек, в среднем на один лот было более семи претендентов.

Отмечается, что сейчас на торги в российской столице выставлено более трех сотен машино-мест. По итогам заявочной компании в апреле-мае собственно пройдут аукционы. Их проведение будет организовано в электронном формате. Все машино-места располагаются в многоуровневых и подземных паркингах в различных округах мегаполиса.