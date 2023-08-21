Столичные ИТ-стартапы представят свои проекты на встрече участников альянса цифровых инноваций «Большой двадцатки»

Среди разработок — онлайн-платформа для финансовых советников и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности.

Три столичных стартапа представят свои разработки на встрече участников альянса цифровых инноваций «Большой двадцатки» (G20). Она проходит с 17 по 19 августа в Бангалоре. В мероприятии ежегодно принимают участие представители правительств и бизнеса, которые демонстрируют лучшие цифровые решения для развития мировых экономик.

В этом году Россия представит шесть стартапов. Министерство экономического развития России вместе с Агентством инноваций Москвы и экспертами отобрали их по шести направлениям, таким как «Финансовые технологии», «Технологии в области здравоохранения», «Безопасная цифровая инфраструктура», «Образовательные технологии», «Технологии в сфере сельского хозяйства» и «Экономика замкнутого цикла».

«Москва представит три проекта, в том числе онлайн-платформу личных кабинетов для финансовых консультантов и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности. Все решения инновационны и при этом просты в использовании, что делает их привлекательными для потенциальных клиентов», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Так, цифровые кабинеты для инвестиционных советников уже используют в Белоруссии и Казахстане. Платформа обеспечивает безопасность, предоставляет аналитику и отчетности, автоматизирует исполнение индивидуальных рекомендаций и помогает масштабировать бизнес.

Другая столичная разработка — сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности — позволяет педагогам проводить занятия по школьным предметам в VR-формате и взаимодействовать с цифровыми двойниками учеников. Любой чертеж или формулу можно представить на виртуальном уроке в виде объемной модели. У приложения простой интерфейс, и для его использования не нужно владеть навыками программирования.

«Развитие инновационного потенциала невозможно без активной поддержки технологических предпринимателей. В этом плане мероприятия для стартапов, организованные в рамках международных форматов, — это отличная возможность для российских компаний показать себя и найти новые точки роста. Минэкономразвития при поддержке ключевых институтов развития страны, включая Агентство инноваций Москвы, уже третий год подряд стимулирует российских стартаперов по максимуму использовать такие возможности. Эта работа уже дает свои плоды», — отметил Министр экономического развития России Максим Решетников.

Специалисты отбирали участников по ряду критериев. Одним из главных условий стало наличие реального продукта, прошедшего тестирование и имеющего перспективы на индийском рынке. Компания также должна была иметь сильную команду, положительную финансовую историю и хорошую репутацию, а также опыт работы не менее двух лет.

В технологической столице Индии стартапы представят цифровые разработки, направленные на трансформацию мировых экономик и решение глобальных задач. Эксперты оценят уникальность представленных проектов и потенциал для выхода на международные рынки. Лучшие проекты попадут в «Белую книгу» (аналитический отчет с пояснением основных понятий и примерами на конкретную тему). Кроме того, российские компании смогут привлечь инвестиции и найти партнеров за рубежом.

Агентство инноваций Москвы создано столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей города и бизнеса, чтобы они могли вместе разрабатывать, тестировать и внедрять высокотехнологичные решения.