Столичные школьники победили на Всероссийской олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравления по случаю победы на всероссийских олимпиадах по химии, французскому языку и мировой художественной культуре команде учащихся московских школ, завоевавших на этих соревнованиях 157 дипломов, сообщает Правда.ру.

В своем послании мэр Москвы поздравил учащихся московских школ с победами в них, первыми в этом сезоне на всероссийской олимпиаде.

Победителем в абсолютной категории на олимпиаде по МХК ученик школы №548 Глеб Семенов, набравший наибольшее количеств баллов.

Лучшим в олимпиаде по химии стал учащийся Центра педагогического мастерства Матвей Васияров.

В состязаниях по французскому языку победила воспитанница школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт. Также диплом получила 11-классница София Гольтяева из лицея НИУ ВШЭ.

Всего из числа участвовавших в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников победителями стали 7,5 тысяч учеников 9-11 классов из более чем 530 школ.