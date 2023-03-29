Столичные школьники победили на Всероссийской олимпиаде

Москва
29 марта 2023

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравления по случаю победы на всероссийских олимпиадах по химии, французскому языку и мировой художественной культуре команде учащихся московских школ, завоевавших на этих соревнованиях 157 дипломов, сообщает Правда.ру.

В своем послании мэр Москвы поздравил учащихся московских школ с победами в них, первыми в этом сезоне на всероссийской олимпиаде.

Победителем в абсолютной категории на олимпиаде по МХК ученик школы №548 Глеб Семенов, набравший наибольшее количеств баллов.

Лучшим в олимпиаде по химии стал учащийся Центра педагогического мастерства Матвей Васияров.

В состязаниях по французскому языку победила воспитанница школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт. Также диплом получила 11-классница София Гольтяева из лицея НИУ ВШЭ.

Всего из числа участвовавших в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников победителями стали 7,5 тысяч учеников 9-11 классов из более чем 530 школ.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Кто такая Ирина Данкин?

Спорт

Мудрик пока не оправдывает авансов в «Челси». Этот трансферный вариант действительно был рискованным

Москва

В столице в честь Юрия Лужкова пройдет фотовыставка «С любовью к Москве»

Мир

Бренд Dreame обьявляет о распродаже своих лучших пылесосов на юбилейной распродаже 328 AliExpress