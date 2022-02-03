Столичные школьники представят свои бизнес-проекты на втором этапе чемпионата Business Skills

Москва
3 февраля 2022

На втором этапе чемпионата предпринимательских идей московские школьники представят собственные бизнес-проекты по темам: «экология и образование», «производство и инновации», «информационные технологии», «ЖКХ и ландшафтный дизайн», «услуги и социальный бизнес», «торговля и функциональное питание».

Первый этап чемпионата, собравший свыше 1800 участников, был посвящен выполнению различных заданий от делового сообщества столицы, прослушиванию выступлений представителей крупных компаний и рекрутинговых агентств.

Прием проектов, созданных командами, представляющими образовательные организации, продлится до 28 февраля. К 18 марта, когда состоится подведение итогов первых двух этапов, будут отобраны лучшие работы для участия в финале.

По словам Андрея Зинина, возглавляющего Городской методический центр, каждый этап для ребят – серьезное испытание, где необходимы сформированные лидерские качества, аналитические способности, и важнейшее умение – работать в команде.

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