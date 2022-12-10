Столичные школьники примут участие в турнире по робототехнике «Робостеп»

В Москве завершается подготовка к проведению турнира по робототехнике «Робостеп». Составители заданий позаботились о том, чтобы справиться с ними смогли даже начинающие участники – для выполнения конкурсных испытаний вполне достаточно знаний, полученных на занятиях по робототехнике.

В нынешнем сезоне турнир пополнился новой категорией «Тренинг олимпиадных задач Всероссийской олимпиады и Московской олимпиады по робототехнике». Принять участие в ней все желающие могут на протяжении всего учебного года. Самые успешные результаты определят организаторы мероприятия по видеозаписям выполненных задач.

А 12-25 декабря будет проведён турнир в категории «Здесь и сейчас», в ходе которого учащим предстоит создать движущихся роботов, способных выполнять конкретные задания за определённый отрезок времени.

При выполнении конкурсных заданий допускается использование любого робототехнического набора и программного обеспечения.