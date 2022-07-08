Столичные школьники взяли 16 медалей на Европейской географической олимпиаде

Наибольший вклад в общекомандный триумф на VII Европейской географической олимпиаде внесли представители столицы России – на долю москвичей пришлось 16 медалей: четыре золотых, девять серебряных и восемь бронзовых медалей. Следует особо отметить, что награды различного достоинства получили все до единого участника российской сборной.

Призванная повысить интерес молодежи к географическим исследованиям и способствовать контактам и обмену опытом между школьниками из разных стран Европейская географическая олимпиада (EGEO) проводится с 2015 года, и в этом году хозяйкой турнира была Сербия. Нынешний турнир проводился в дистанционном формате, участники были разбиты на две возрастные категории:12-15 и 16-19 лет. По правилам соревнований, турнир был разделён на три этапа: письменные задания, мультимедийный тест и полевой тур. Все задания выполнялись на английском языке.

Параллельно с официальным зачетом команды приняли участие в конкурсе научных постеров на тему: «Инновационный способ использования компоста».