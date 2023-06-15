Столичные власти назвали количество школьников, сдающих ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Пресс-службой столичного Департамента образования и науки опубликованы некоторые данные о сдаче Единого государственного экзамена в Москве. Согласно этой информации, в текущем году к сдаче ЕГЭ по биологии и иностранным языкам допущено в общей сложности 36 тысяч старшеклассников московских школ.

Всего 13 июня на сдачу экзамена по биологии зарегистрировались свыше 10 тыс. человек, и более 9 тыс. из них, этих столичных одиннадцатиклассников – выпускники 2023 года. На испытаниях по иностранным языкам в этот день учащиеся сдавали письменную часть. Сдача устной части запланирована на 16 и 17 июня. Число московских школьников, решивших сдавать Единый государственный экзамен по одному из иностранных языков превысило в нынешнем году 25 тысяч человек, почти 21 тысяч из которых – это нынешние школьники, сообщают Аргументы.ру.

На данный момент идёт проверка сданных работ. О результатах экзамена по биологии учащиеся и их родители смогут узнать не позднее 26 июня, проверка работ по иностранным языкам продлится до 30 июня.