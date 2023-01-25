Столичные власти организуют для школьников Москвы тренинги по развитию гибких навыков

Москва
25 января 2023

Учащиеся московских школ получили возможность посетить различные мастер-классы, тренинги и квизы по развитию гибких навыков. Проведение мероприятий «Форсайт профессионального успеха» взяли на себя специалисты Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы.

Весь курс проводится в онлайн-формате, на бесплатной основе, сообщают Аргументы недели.

Тех, кто хочет повысить свою финансовую грамотность, 4 февраля приглашают на тренинг «Как попасть в Сеть и не пропасть». На 11 февраля намечена встреча «Команда – твой скрытый потенциал».

На середину февраля анонсируется целая серия сессий по тематике целеполагания, на которых ребят обучат искусству правильной постановки задач и формирования планов действий, способствующих достижению собственного успеха.

Март будет посвящен занятиям по планированию времени, верному выбору и уверенному продвижению к поставленным целям.

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