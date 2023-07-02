Столичные власти сообщили о результатах работы ГППЦ со школьниками

Москва
2 июля 2023

Работа подросткового клуба налажена в 17 территориальных отделениях Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ), которые находятся в различных административных округах Москвы. В прошлом учебном году подростковый клуб принял свыше 500 столичных школьников.

По словам специалистов, клуб превратился в развивающее пространство, где они работают над повышением самооценки школьников, помогая им в вопросах творческого и позитивного строительства собственной жизни, а также выстраивания конструктивных взаимоотношений, сообщают Аргументы недели.

Взаимодействие школьников в рамках клуба реализуется в формате творческих занятий, создания проектов, а также викторин и настольных игр.

Также организаторами предусмотрен просмотр фильмов с последующим их обсуждением. Благодаря этому подходу развивается эмпатия, наряду с умением анализировать и критическим мышлением.

Школьники осваивают навыки организации праздников – благодаря такого рода активностям обеспечивается развитие важнейших личностных качеств.

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