Столичных школьников приглашают на «Техно-Бой»

На недавнем селекторном совещании московского Департамента образования и науки обсуждалась подготовка к проведению в мегаполисе интеллектуального турнира молодых конструкторов «Техно-Бой». Речь идет о командном состязании, ориентированном на учащихся 7-11 классов московских школ. В составе каждой команды обязательно должен быть преподаватель-наставник и по два ученика 10-11 классов и 7-9 классов. Целью соревнования является формирование технической грамотности обучающихся через решение творческих конструкторских задач в виртуальной лаборатории Московской электронной школы (МЭШ) «Логитариум».

Интеллектуальный турнир молодых конструкторов «Техно-Бой» организуется силами Московского центра качества образования. Как рассказала директор МЦКО Марианна Лебедева, состязание предусматривает две стадии. Отборочная стадия запланирована на 23-30 ноября, участники будут заниматься созданием головоломки на примере авторской машины Голдберга. После этого 12 лучших команд-разработчиков пройдут в финал, который состоится 12 декабря, — уточнила директор МЦКО.