Столичный индекс промышленного производства поднялся почти до 8%

В январе 2021 года индекс промышленного производства в Москве вырос на 7,9%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем прошлого года объем увеличился на 2,7%. Наиболее заметно — в три раза — выросли объемы выпуска готовых металлических изделий, используемых при производстве строительных металлических конструкций и каркасов», — приводятся его слова на сайте мэра Москвы.

Вместе с этим активно растет производство электронных и оптических изделий. В этой сфере по сравнению с январем 2020-го замечен рост в 2,8 раза. Выпуск инструментов, необходимых для проведения лабораторных анализов, увеличился в 3,4 раза. Что касается медицинского оборудования, то его производство выросло вдвое.

Параллельно продолжился рост производства химических веществ. В Москве активно выпускали антисептики, парфюмерные и косметические средства и другое. В этом сегменте производство увеличилось в 2,7 раза.

Как отметил Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, выросло производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. «Также в 2,1 раза увеличился объем производства бумаги и бумажных изделий, в том числе на 9,5% — выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона», — заключил он.

Ранее сообщилось, что в Москве локализуют производство 20 лекарств. Нейролептики, антидепрессанты и другие препараты начнут выпускать на Московском эндокринном заводе.